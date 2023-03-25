Muharrem İnce: Adaylığım pazarlık konusu değil

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine Muharrem İnce’den yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘İlk turda bu işi bitirelim’ çağrısına “Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşürüm” dediği iddia edilen Memleket Partisi lideri İnce’den kendi sözlerini yalanlayan bir açıklama geldi. Sözlerinin yanlış yere çekildiğini belirten İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ancak adaylığının pazarlık konusu olamayacağını söyledi.

6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Muharrem İnce’nin adaylığına ilişkin ‘yarıştan çekilmesi’ yönünde mesaj veren Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’ni de ziyaret edeceğini belirterek, “Birinci turda bu işi alıp Türkiye’yi ikinci kez yormamak lazım.” ifadelerini kullanmıştı.

‘KEMAL BEY BENİM ABİMDİR’

Kılıçdaroğlu’nun ‘İlk turda bitirelim’ çağrısına İnce’nin olumlu yaklaştığı, “Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum” dediği iddia edildi.

‘ADAYLIĞIM PAZARLIK KONUSU DEĞİL’

Ancak iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce,

“Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim. Görüyorum ki sözlerim “sözünden çıkmam” gibi tuhaf bir manaya çekiliyor.

Ayrıca söylememe gerek yok, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah’ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.