İnce, CHP’ye katılımını duyuracak

MUHARREM İNCE’NİN CHP’YE KATILIMI BEKLENİYOR

Özgür Özel’in ziyareti sonrasında ‘baba ocağına dönüş’ daveti hakkında görüşen Muharrem İnce’nin gelecek hafta gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı’nda partiye katılması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Haziran’da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaret etti. Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından CHP lideri Özel, “Sayın Muharrem İnce’yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak” diyerek İnce’yi CHP’ye davet etti.

İNCE’DEN BİRLİK ÇAĞRISI

Özel’in ardından açıklama yapan İnce ise, “Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil, ortak hayallerimizi, ortak iyileri düşünmek zorundayız. Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp; birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkarmalıyız. Bu ziyareti çok önemsiyorum. Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım, görüşlerini dinleyip en kısa sürede sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı. İki liderin gerçekleştirdiği ortak açıklamanın ardından Muharrem İnce’nin CHP’ye katılım tarihi kesinleşti.

KATILIM TARİHİ NETLEŞİYOR

Sözcü’nün haberine göre, İnce’nin kurmaylarıyla yapacağı değerlendirme sonrasında 24 Haziran Salı günü Meclis’te düzenlenecek grup toplantısında kurmay ekibiyle birlikte parti rozetini takması bekleniyor.