İnce: CHP’den seçim gecesi istifa etmeliydim

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce 2018’deki seçimlere değindi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında CHP’den bilgi alamadığını ve yaklaşık 13 bin sandığa sandık görevlisi konulmadığını belirterek “O gün partiden istifa etmeliydim” dedi.

İnce, önceki akşam katıldığı televizyon programında 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını düşündüklerini, bu nedenle her partiden oy isteyecekleri için seçim sonuçlarını otelde takip ettiklerini belirtti. İnce, sonuçları öğrenmek için CHP Genel Merkezi’ni aradıklarını ancak cevap alamadıklarını belirterek “Arıyoruz, ‘Ne oluyor kalıyor mu ikinci tura?’, cevap veren yok. Kameralar eşliğinde CHP’ye gitmeliydim. ‘Arkadaşlar oylarıma sahip çıkamadılar’ demeliydim. Bunu yapamadım. 40 yıllık emeğim vardı o partide. O gün partiden istifa etmeliydim. Bugün geriye dönsem kesin yapardım” diye konuştu.

“Yanlış bir şey yapılmadığını düşününce o gece avukatları çağırmadım” diyen İnce, şöyle devam etti: “Dört genel başkan yardımcısı, ‘Seçim ikinci tura kaldı’ dedi. Yalan söylediler, ben deseydim sokaklar kan gölünde dönerdi.”