İnce: Makam araçlarını satacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidar olmaları durumunda yapacakları icraatları sıraladı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, “150 bin makam aracı var. Bunların 50 bini lüks, yani 1 milyon liranın üzerinde. Acilen satacağız. Sarayın ışıklarını yarıya düşürüp gençlere AR-GE merkezi yapacağız. Çankaya Köşkü’nü cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanacağız” dedi.

Gazeteciler ve parti yöneticileriyle yeni yıl yemeğinde bir araya gelen İnce, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. İktidara doğal gaz, elektrik ve otoyollarda indirim yapılması çağrısında bulunan İnce, tarıma ilişkin öneriler sıralayarak, “Acil su kanunu çıkarın. Tohumda, gübrede, ilaçta, mazotta vergileri düşürün. Çobanların sigortasını; tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödesin. Acil mera kanunu çıkarmalıyız. Ülke çapında gıda israfının yok olması için acil kampanyaya ihtiyaç var” dedi.

Meclis’te bütçe görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı hedef alan İnce, “Geçtim milletvekillerini Meclis Başkanı’na ayar verdi. O ayarı görünce ‘Keşke şu Meclis’te olsaydım da şunun haddini bildirseydim’ dedim” ifadesini kullandı.