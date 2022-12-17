İnce: Yargı siyasete yol çiziyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İmamoğlu davasına değindi ve yargının siyasete yol çizdiğini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin, “Yargı, siyaseti dizayn ediyor. Yargı, siyasete yol çiziyor.

Bu, kabul edilebilir bir durum değildir” dedi. Bir dizi ziyaret için geldiği Uşak’ta gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, “Türkiye’nin bir numaralı sorunu, yargı. Bütün sorunlar buna bağlıdır. Doların 19 TL olması, gençlerin işsiz olması, ekonomimizin kırılgan olması; bütün bunların bir numaralı sebebi yargıdır. Bağımsız, tarafsız, adil, hızlı, etkin bir yargı düzeni kurmadan Türkiye’de refah, huzur mümkün değildir. Yaşadığımız olaylara bakın. Yargı, siyaseti dizayn ediyor. Yargı, siyasete yol çiziyor. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.