İnce: Yarışa gireceğim

Muharrem İnce, yerel seçimlerdeki adaylarla ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştiren Muharrem İnce, yerel seçimlerdeki adaylarla ilgili açıklama yaptı.

İnce, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını parti üyelerinin belirlemesi gerektiğini söylemişti. İnce ancak bu şartla İstanbul’a aday olabileceğini vurgulamıştı.

Muharrem İnce görüşmeden sonra şunları söyledi:

“Yerel seçimlerde birlikte çalışacağız başarılı olabilmek için var gücümle çalışacağımı anlattım. 89’da yaptığımız gibi örgütü dikkate alacağımızı aktardım.89’da ne yapmıştık. Sayın Nurettin Sözen İstanbul’da tek adaydı. tek adayla sandıktan çıktığımızda seçimi de almıştık. Bunun doğu olacağını kendisine anlattım.

51 günde 13 vilayete gidemedik. şimdiden sadık koyalım. üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. örgütü harekete geçirsek başarılı oluruz. Bunları sayın genel başkana aktardım.illerden tekrar görüş istediklerini söyledi sayın genel başkan. Muharrem ince kendine koltuk derinde değil, Türkiye derdindeyim. Sandık olmazda gel aday ol derlerse asla aday değilim. Eğilim yoklaması olursa İstanbul’da yarışa gireceğim.

Örgütün belirlediği aday miting yapabilmeli. Onun için acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum örgütün gücünü arkasına alacak belediye başkan adaylarının başarılı olacağını düşünüyorum.”

TRT