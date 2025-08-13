İnceağa Köyü’nde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Sivas’ta merkeze bağlı İnceağa köyündeki bir çiftlikte, harman yerindeki samanların tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Olay, saat 19.00 sıralarında, merkeze 8 kilometre mesafede bulunan Halis ve Hasan Polat kardeşlere ait çiftlikte gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle harman yerinde bulunan saman balyaları yangına sebep oldu.

ALEVLERİN ETKİSİ VE ZARAR GÖREN MALZEMELER

Yangın, kısa süre içinde büyüyerek çevreye yayıldı. Alevlerin etkisiyle Polat kardeşlere ait 4 traktör ve 5 römork alevler arasında kaldı ve kısa sürede kül oldu. Yangını duyup hemen müdahale etmeye çalışan kardeşler dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası 2 kardeşi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İTFAİYE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangının yayılmasını önlemek amacıyla tutuşan saman balyalarının çevresinde çalışmalara başladı. Ayrıca, etrafa yayılmaması için iş makineleriyle önlem alındı ve yangın sonrası soğutma çalışmaları da devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları sürmekte.