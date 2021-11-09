İnce’den Akşener’e: Daha ne kadar şaşıracağız?

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi. İnce, Akşener’in ‘korucu başkanı’ dediği kişinin özel güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. İnce, “Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha… Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Bingöl ziyaretinde kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener’in bir not verdiğini söyledi.

Bölgede görev yapan korucular ile şehit ve gazilerin sorunlarını aktaran Akşener, “Sayın Erdoğan, kürsülerden vatan demek kolaydır, bayrak demek kolaydır. Maharet, bu duruşu ateşin ortasında sergilemektir. Maharet, ateşin ortasında bu duruşu sergileyenlerin arkasında durabilmektir. Maharet, seçimden seçime değil, işine geldiğinde değil her zaman onların arkasında durabilmektir.” ifadesini kullandı.

“KIZINA DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ, ADLİ İŞLEM GÖRMÜŞ”

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Akşener’e kürsüdeki sözleri nedeniyle sert tepki gösterdi.

İnce, “Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…” girişi ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?