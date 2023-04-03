İnce’den CHP’ye: Ayak oyunlarıyla hepimizi sattılar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu.

Millet İttifakı’na yeşil ışık yakmasına rağmen, birkaç gün önce CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, oyları böldüğü iddialarına bir mektupla cevap verdi. 2018 seçimlerinde kaybettikten sonra CHP’nin arkasında durmadığını söyleyen İnce, “CHP içine çöreklenmiş bazı çeteler Muharrem İnce kazanırsa biz burada barınamayız diyerek ayak oyunları ile hepimizi sattılar” diyerek eski partisine yüklendi.

Seçim öncesi son kozlarını paylaşan Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada ittifak olamayacaklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından İnce’ye yönelik ‘adaylıktan çekil’ baskısı artarken, CHP’yi yalım ateşine tutan İnce’den sert açıklamalar geldi.

Bir mektuıpla eleştirilere cevap veren İnce, 2018 seçimlerinde CHP’nin arkasında durmadığını iddia ederek, sandıklara yeterli gözlemci konulmadığını, hakkında karalama kampanyası başlatıldığını söyledi. “Milletimiz bu iktidardan bıkmıştır ama bu muhalefete de güvenememektedir” diyerek oy isteyen İnce, CHP içine çöreklenmiş çeteler arasında Kılıçdaroğlu’nun denge kurduğunu belirterek, “Onlara hâkim değildir.” ifadelerini kullandı.

İnce ‘Aday oldum diye kızan kardeşlerime’ başlıklı mektubunda seçimlere girme nedenini de açıkladı.

İnce’nin mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Bana aday olduğum için kızan değerli kardeşlerime. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan adaletsizlikten, hukuksuzluktan, haksızlıklardan, yalanlardan, yandaşlardan, kayırmalardan, ahlaksızlıklardan bıktınız usandınız biliyorum. İyi niyetlisiniz hiç şüphem yok, gitsinler istiyorsunuz. Ben de aynı şeyi istiyorum. Üstelik yeni değil geldikleri günden beri. Belki bazılarınız, ömrünün bir döneminde, bunlarla yan yana yürüdü, omuz verdi, oy verdi. Olabilir. Hata yaptınız ve şimdi pişmansınız. Başımın üzerinde yeriniz var. Ama bilmelisiniz ki ben bunlarla hiç bir zaman yürümedim, bunlarla hiç bir dönem bir araya gelmedim. Bundan sonra da gelmeye hiç niyetim yok. Gitsinler istiyorum hepinizden fazla, hem vallahi hem billahi. O yüzden kar demeden, buz demeden, yağmur, çamur, yokuş demeden, engel demeden 3 yıldır yollardayım.

SANDIKLARA YETERİNCE GÖZLEMCİ KOYMADILAR

2018 seçimlerinde de hayatımı ortaya koydum 45 günde 75 ilde 107 miting yaptım. Kortizon iğneleri ile ancak ayakta durabildim. Mitinglere geldiği için pişman olduğunu söyleyenleriniz var. Güzel kardeşim o mitinglere benim için değil, ülken için geldin, çocukların için geldin. Ama yine de teşekkür ederim. Çok uğraştık olmadı. Olmadı, çünkü maalesef CHP içine çöreklenmiş bazı çeteler Muharrem ince kazanırsa biz burada barınamayız diyerek ayak oyunları ile hepimizi sattılar. Sandıklara yeterince gözlemci koymadılar. Seçim gecesi veri alacak sistemleri çöktü. Kendi beceriksizliklerini kapatmak için de seçim gecesinden başlamak üzere hakkımda karalama kampanyası başlattılar.

KEMAL BEY KAZANMAM İÇİN UĞRAŞTI

Söylediklerimin doğruluğunu internette yapacağınız küçük bir araştırma ile bulacağınız tanık videolarından teyit edebilirsiniz. Zaten 3 yıldır dile getirdiğim iddiaları CHP yönetimi şimdiye kadar da yalanlamamıştır. 2018 seçimlerinde bana oy verdikleri şüpheli derken CHP yönetimine çökmüş bu insanları kastettim. Sözlerimi çarpıtıp, CHP’li seçmenlerin bana oy vermediğini söylediğimi iddia edenler oldu. CHP seçmeni oy vermediyse ben kimden aldım yüzde otuz küsur oyu? Elbette öyle bir şey yok! Kemal Bey, bahsettiğim çeteler arasında denge kurmaktadır. Onlara hâkim değildir. Kemal Bey’in benim kazanmam için çalıştığından ve bana oy verdiğinden eminim. Benim kastım o da değildir.

BENİ ADAY YAPMALARI PARTİ’DEN TASFİYESİ İÇİNMİŞ

Benim sözlerim, merak etmeyin, adresine gitmiştir. Sosyal medyada sık gezdirilen bir videoda Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aday olmayacağım diyorum. Söz konusu video 2018 seçimlerinde adaylığım yeni açıklandığı sırada yapılan bir TV programında sarf ettiğim sözlerdir. Bu sözleri daha dün söylemişim, cumhurbaşkanlığında karşısında aday olmayacağım gibi servis ediyorlar. Halbuki soru CHP Genel Başkanlığında aday olacak mısınız şeklindeydi. O gün itibarıyla gerçek hislerim öyleydi. Ancak seçim kampanyası süresince ve sonrasında yaşadıklarımdan anladım ki beni aday yapmaları cumhurbaşkanı seçtirmek için değil partiden tasfiye etmek içinmiş. Bu sadece benim tespitim değil, o günlere tanıklık eden CHP’li vekillerin, sonradan tasfiye edilen yöneticilerin, delegelerin tespitidir.

MEMLEKET PARTİSİ UMUDUN ADRESİ OLDU

İşte bu şartlar Memleket Partisini doğuran şartlardır. Memleket Partisi, Mayıs 2021 tarihinde siyasi yaşamına başladı. Çok hızlı bir şekilde teşkilatlanmasını tamamladı ve seçimlere girmeye hak kazandı. Partinin kurulmasında, teşkilatlanmasında hem merkezde hem il ve ilçelerde binlerce insan çalıştı. Bu insanlar belediyede iş verirler, devlet kadrolarına alırlar veya tayinimi yaparlar gibi herhangi bir menfaat beklentisi içinde çalışmadı. Umudun adresi olarak Memleket Partisini gördüğü için, güvendiği için hem emek verdi hem para harcadı. Bu insanların çabasını emeğini görmezden gelmeye kimsenin hakkı yoktur.

BU HAREKET İNCE’DEN OLUŞMUYOR

Siyaset bir talebi dile getirmek için yapılır. Siyasetçi bu talebi kamusal alana taşıyan vekildir. Vekâlet ile iş yapar. Size vekâleti veren seçmen bu vekâletle neler yapmanız gerektiğini söylemiştir. Daha doğrusu siz seçmenden oy isterken veya vekâlet isterken bunu nasıl kullanacağınızı anlatarak istersiniz. Bize vekâlet verenler ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket dedikleri için verdiler. Bunun için bizi desteklediler, partiye bağış yaptılar, türlü zorluklara göğüs gerdiler. Bazılarının anlamadığı şu: bu hareket Muharrem İnce’den oluşmuyor. Bu insanlar Muharrem İnce’nin istediği yere taşıyabileceği müritleri değil.

MUHALEFETE MUHALEFET ETTİĞİMİZ İÇİN OY ALMIYORUZ

Biz adayımıza ve söyleyeceklerimize güvenmiyoruz, bu yarışı ancak rakipleri baskı, şantaj ve tehditle yarışmadan düşürerek kazanabiliriz demek acizliktir. 21 yıldır iktidar olan ekonomiyi berbat bir hale getirmiş, hiçbir sorunu çözemeyen Erdoğan’ı göndermek için 2 yıl önce kurulmuş bir partinin ve onun adayının seçimlere girmemesini talep etmek, beceriksizliğin iş bilmezliğin kabul edilmesidir. Seçimlere girerek, her iki tarafın da adaylarına oy vermek istemeyen seçmenlere bir seçenek sunuyorum. Seçim seçenekler arasından yapılır. Seçme ve seçilme hürriyeti ancak seçenekler varsa vardır. Muharrem İnce seçimlere girmesin ona gidecek oylar bize gelsin diyenler, bu kolaycılık yerine bu oyları nasıl kazanırız diye kafa yormalılar. Bakın biz seçmenden, muhalefete muhalefet ettiğimiz için oy almıyoruz.