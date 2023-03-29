İnce’den Hakan Şükür’e cevap: Hesaplaşacağız

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlerden Hakan Şükür’ün kendisine yönelik iddialarına Muharrem İnce’den yanıt geldi.

FETÖ’cü Hakan Şükür’ün kendisine yönelik iddialarına cevap veren Cumhurbaşkanlığı adayı ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ konuşmasına gönderme yaparak, “Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacaüız.” dedi.

Muharrem İnce, FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür’ün milletvekilliği döneminde İnce’yi dava etmek istediğini, ancak AK Parti’den bu isteğinin geri çevrildiğini iddialarına videolu cevap verdi. “Kuyruk acılarını biliyorum.” diyen İnce “Firari FETÖ’cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!” ifadesini kullandı.

İnce, Twitter hesabından paylaştığı videoya, “İftiracı FETÖ’cülerin benimle ilgili kuyruk acılarını biliyorum. Ben dün de Hakan Şükür gibi FETÖ’cülerin karşısındaydım, bugün de karşısındayım, yarın da karşılarında olmaya devam edeceğim. Firari FETÖ’cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!” notunu düştü.

HELALLEŞME LİSTESİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’e partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin çok sorunu olduğunu ve bunları herkesin bildiğini söyledi. Sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşlarla konuşmak ve çözümler üretmenin herkesin ortak görevi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ listesini açıklamıştı.