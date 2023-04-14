İnce’den Kılıçdaroğlu’na: Kazanırsam bana yardımcı ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçildiği takdirde Kılıçdaroğlu’nun kendisine yardımcı olmasını istedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yardımcı olmasını istedi. İnce, partisinin selamlama işaretini de tanıttı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize’de partisinin milletvekili aday tanıtımı programına katıldı.

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Sloganlarının, “Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan” olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin 3 H’ye ihtiyacı var. Huzura, hakkaniyete, hukuka ihtiyacı var. Memleket Partisi olarak 3 H’yi getireceğiz. Türkiye’nin 3 A’ya ihtiyacı var. Adalet, ahlak ve akla ihtiyacı var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket.

Sadullah Ergin, Atatürk’ün Çankaya’sında, CHP’nin milletvekili adayı. Yüzsüzlüğün bu kadarı olur. FETÖ’cüleri yargıya dolduran, insanları Silivri’de inim inim inleten, mecliste FETÖ’yü savunan, Silivri mahkemelerini savunan Ali Dibo’cu bir bakan. İzmir’de birinci sıra adayı Yüksel Taşkın; “Kemalizm ırkçılıktır” diyor. Bu adamları, 77 kişi koydular CHP listelerine. İçim sızlıyor içim. Bu iktidarla olmaz, bu muhalefetle de olmaz.

Kılıçdaroğlu’ndan bir şey rica ediyorum. Kazanırsam bana yardımcı ol. Çalınan bu 418 milyar dolar para son 4 yılda mı çalındı, 21 yılda mı çalındı? Çünkü Babacan ile Davutoğlu, 17 senesinde var bu işin, 4 senesinde yok. Babacan paranın başındaydı. Bu paraları geri alacaksan, Babacan’ın döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın? Davutoğlu’nun dönemindekileri de geri alacak mısın? Alacaksan Cumhurbaşkanı yardımcından nasıl alacaksın? Bu sorunun cevabını istiyorum.

İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. İftiralar, karalamalar, sahte belgeler havalarda uçuşuyor ama bunlara boyun eğeceğimiz zannediyorlar. Asla boyun eğmeyeceğiz. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz.”