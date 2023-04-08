İnce’den Millet İttifakı’na: Oradan beceri çıkmaz

Hatay’da depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce altılı masayı eleştirdi. Millet İttifakı’nı her an patlayacak bir dinamite benzeten İnce, “Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz. Ne yapacaklar? Yani Libya tezkeresi geldiğinde CHP ‘hayır’ verecek, İYİ Parti ‘evet’ verecek. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz.” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’a gitti. Muharrem İnce Dörtyol ilçesinde esnafı ve çadır kentleri ziyaret etti. Ardından depremden etkilenen İskenderun ilçesine geçen İnce, çadır kentte iftarını bir ailenin çadırında yaptı.