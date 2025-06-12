İnceleme Devam Ediyor, Cenaze Kılındı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE İNCELEMELER

Manisa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in (48) yaşadığı sitede meydana gelen elektrik akımına kapılma olayıyla ilgili incelemeler devam ediyor. Bu süreçte havuzdaki su boşaltılmakta ve havuzun çevresi ile makine dairesi çitlerle korunuyor. Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamında elektrik akımına kapılan Zeyrek, tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı ve 9 Haziran’da hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Zeyrek’in cenazesi, 10 Haziran’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Başkan Zeyrek’in ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturma ise hala aktif bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda, savcılar ve bilirkişiler Zeyrek’in yaşadığı villanın havuzunda detaylı incelemeler yapmakta. Havuzun suyu boşaltılırken, çevresindeki güvenliğin artırılması amacıyla çitlerle kapatıldığı görülüyor.