İncesu’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Vefat Etti

KAZA SONUCUNDA YAŞAMINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Nurican Karaca’nın kullandığı plakası bilinmeyen motosiklet, Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde bariyere çarparak devriliyor.

ACİL YARDIM EKİBİ OLAY YERİNDE

Yoldan geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede, Karaca’nın yaşamını yitirdiği belirleniyor.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Sürücünün cenazesi, İncesu Devlet Hastanesi morguna taşınıyor. Yaşanan bu trajik olay, bölgede büyük üzüntü yaratıyor.