Haberler

İncesu, Hayvan Ölümlerine Dikkat Çekti

HAYVAN ÖLÜMLERİ ALARM VERİYOR

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, bölgede hayvan ölümlerinin ciddi şekilde arttığını söyledi. “5 hayvanı olan vatandaşın evine gittim, 5’i de ölmüştü. Bir başka üreticimiz 17 hayvanını kaybetti, annesine 3 milyon lira kredi çektirmek zorunda kaldı” diye belirtti.

HASTALIKLARIN YAYILMASI ŞİDDETLENİYOR

Veteriner raporlarına göre mevcut aşının, yeni bir hastalık versiyonu nedeniyle yetersiz kaldığını dile getiren İncesu, zamanında aşılamaların yapılmaması ve yabancı hayvanlardan bulaşan hastalıkların sürülere yayılmasıyla durumun daha da kötüleştiğini ifade etti. Ardahan bölgesinin halkının yüzde 80’inin hayvancılıkla geçindiğini vurgulayan İncesu, Tarım Bakanlığı’na çağrı yaparak Ardahan-Kars bölgesinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Haberler

Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.