İnci Manço İlbay, İstanbul’da defnedildi

İNCİ MANÇO İLBA YENİ YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL – Ankara’da 80 yaşında hayatını kaybeden Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. İlbay’ın cenazesi, Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, önceki gün sabah saatlerinde evinde rahatsızlık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İlbay, hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, bugün Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Cenazeye Manço ailesi ve yakınları katıldı.

BARIŞ MANÇO KİTLESİNİN DE BİR İNCİSİYDİ

Cenaze namazı sonrası açıklama yapan Batıkan Manço, “Bizim çekirdek ailede kalan son büyüğümüz, halamızdı. O hep Ankara’da yaşadığı için Savaş ve Barış Manço’nun küçük kardeşleri ve küçük incileri olarak bilinirdi. Her anma etkinliğimizde Ankara’dan İstanbul’a kadar gelir, Barış Manço vapur etkinliklerinde bizimle birlikte olurdu. Geniş Barış Manço kitlesi içerisinde onların da bir incisiydi. Şu anda büyük bir kayıp yaşıyoruz. Ailemizin son yaşayan ansiklopedisiydi. Çok derin anıları vardı, hepsini paylaşmak istiyorduk. Anılarımız daha az olduğu için danışmak için ona başvuruyorduk. Torunları daha da büyük bir acı yaşıyor. Bu acıyı birlikte paylaşıyoruz. Yaşı vardı, ağırlıklı olarak 80 yıl sürdü. Çok zor dönemler geçirdi. Geçen sene oğlunu kaybetti, kuzenimiz Bülent İlbay. Aileyi bir araya getiren çok değerli bir halamızdı. Işıklar içinde uyusun. Ben, çok sevdiği yakınım olan abileri, amcam, babam ve eşini düşünerek anıyorum” dedi.

HER KONUDA DANIŞTIĞIMIZ KİŞİYDİ

Doğukan Manço ise, “Ailenin son bireyiydi. Çekirdek ailenin son bireyiydi. Ne zaman bir şey soracak olsak ona sorardık. Herhangi bir konuda doğruları öğrenmek istediğimizde, onun vefatından birkaç ay önce yaklaşık 300 saatlik bir röportaj aldık. Her şeyi anlatmasını ve bize bir yol göstermesini istedik. Her konuda danıştığımız kişi bizim İnci Halamızdı. Ailemizin çok büyük bir değerini kaybettiğimiz için üzgünüz. Artık bir şey danışacak olsak, kime danışacağız?” diyerek duygularını dile getirdi.