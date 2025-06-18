İnci Manço İlbay, İstanbul’da Defnedildi

İNCİ MANÇO İLBAŞI’NIN CENAZESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’da 80 yaşında hayatını kaybeden İnci Manço İlbay, ünlü sanatçı Barış Manço’nun kız kardeşi olarak son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. İnci Manço İlbay, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı fakat kalp krizi nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİNE AİLE ÜYELERİ KATILDI

Bugün ikindi namazı sonrasında gerçekleşen cenaze törenine Manço ailesi ve yakınları katıldı. Törende Batıkan Manço, “Bizim çekirdek ailede kalan son büyüğümüz, halamızdı. Barış Manço vapur etkinliklerinde her zaman bizimle beraber olmuştur. Yani o geniş Barış Manço kitlesi içerisinde onların da bir incisiydi. Ailemizin son yaşayan ansiklopedisiydi” dedi.

Doğukan Manço ise, “O çekirdek ailenin son bireyiydi. Herhangi bir konuda bir şey öğrenmek istediğimizde ona sorardık. İnci Halamız her konuda danıştığımız kişiydi. Onun vefatından önce, yaklaşık 300 saatlik bir röportaj aldık. Bugün bir şey danışmak istesek, kime danışacağız?” tarzında hissetti. Manço’nun ailesi, hayatlarını aydınlatan bu değerli ismi kaybettikleri için büyük bir üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.