İnci Manço İlbay, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İNCİ MANÇO İLBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul’da 80 yaşında hayata veda eden Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. İlbay’ın cenazesi Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. İnci Manço İlbay, birkaç gün önce evinde yaşadığı rahatsızlık sonrası kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İlbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Törene Manço ailesi ve yakınları katıldı.

BÜYÜK BİR KAYIP YAŞANILIYOR

Cenaze namazı sonrası Batıkan Manço, duygularını paylaşarak, “Bizim çekirdek ailede kalan son büyüğümüz, halamızdı. O her zaman Ankara’da yaşadı fakat her anma etkinliğimizde İstanbul’a gelirdi. Barış Manço vapur etkinliklerinde daima bizimle olurdu. O geniş Barış Manço kitlesinin de bir parçasıydı. Büyük bir topluluk olarak şu anda bir kayıp yaşıyoruz. Ailemizin son yaşayan ansiklopedisiydi. Geçmişe dair anlattığı pek çok hikayesi vardı. Oğlunu kaybetti ve tüm bu zor dönemleri yaşamış çok kıymetli bir halamızdı. Işıklar içinde uyusun” şeklinde konuştu.

AİLENİN DEĞERİ KAYBEDİLDİ

Doğukan Manço ise, “Ailenin son bireyi olarak bizim için çok önemliydi. Sorularımızı sorabileceğimiz tek kişiydi. Vefatından birkaç ay önce kendisiyle yaklaşık 300 saatlik bir röportaj gerçekleştirdik. Her konuda danıştığımız kişi bizim İnci Halamızdı. Aile olarak çok büyük bir değer kaybettik. Şimdi danışacak bir kişimiz kalmadı” dedi.