İnci Taneleri 2025 Haziran’da Final Yapacak

İNCI TANELERİ FİNAL TARİHİ BELİRGİNLEŞİYOR

“İnci Taneleri final ne zaman?” sorusunun cevabı netleşiyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka’nın başrollerini paylaştığı dizi, perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. Bu dizinin final yapacak olması, sadık izleyicileri arasında bir hüzün yaratıyor. Peki, “İnci Taneleri final mi yapacak?” sorusu gündemde.

MAKYAJ VE YENİ KONU BENİMSEME

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “İnci Taneleri dizisi 45. bölümde final yapacak.” Dizinin final bölümü 2025 Haziran ayında yayınlanacak. Yönetmen Şenol Sönmez’in koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu Yılmaz Erdoğan tarafından yazılıyor. İki sezondur izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaran yapım, Azem Yücedağ’ın hikayesinin nasıl sonlanacağı konusunda büyük merak uyandırıyor.

YENİ KONUŞMACILAR KADRODA

Dizinin finaline yaklaşırken yeni konuk oyuncular kadroya katılıyor. Son olarak Kamil Güler’in “Koray” rolüyle diziye katılacağı ve Selma Ergeç’in canlandırdığı “Piraye” karakterinin eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacağı bilgisi edindi. Bu gelişmeler, dizinin finale yönelik bir heyecan yaratırken izleyicilerin ilgisini daha da artırıyor.