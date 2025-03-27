İNCELEMELER BAŞLIYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi, 39. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin dikkatini çekiyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin rol aldığı yapım, yeni sezonuna girdi. Tansiyonun yükselmesi ile birlikte önümüzdeki hafta neler olacağı merakla bekleniyor. Dizi takipçileri ekran başına geçmek için sabırsızlanıyor. Peki, İnci Taneleri 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AZEM’İN HAYAT MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Azem, hastaneye acil bir şekilde kaldırıldı ve hayat mücadelesine devam ediyor. Bu süreçte geçmişte yaşananlar Azem ve diğer karakterler için büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Azem ve çocukları için hayatlarının en kritik anı gelmiştir. Uzun zamandır ailelerinin üstünde durduğu sır, sonunda açığa çıkıyor. Gerçekler, Cihan ve Nehir için oldukça sarsıcıdır. Azem, herkesi şok eden sırrını açıkladıktan sonra aniden kayboluyor. Dilber, Azem’in durumundan endişeleniyor. Piraye, bir yandan Azem’in sırrının şokunu yaşarken diğer taraftan şirketteki pozisyonunu korumak için çabalar harcıyor. Cihan, babasına kızgın olmasına rağmen sevgisi ağır basıyor ve onu arıyor. Nehir, nereden başlayacağını bilemez halde. Azem, kendisinden ve herkesten uzak bir yere gitmiştir. Artık geçmişteki tüm sırların geride bırakıldığı yeni bir yol herkesin önündedir.

FRAGMAN HENÜZ YAYINLANMADI

İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzlemek isteyenler, fragmanı Kanal D platformlarından takip edebilir.

AZEM’İN ZORLU SINAVI

Dilber, Azem’in kendisiyle evlenmeyeceği düşüncesine kapılmış durumda ve bu durum onun çaresizliğini daha da derinleştiriyor. Azem, yeni ve zor bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Azem’in geçmişi, Ferda ile karşılaşmasını engelliyor. Ferda’ya ulaşılması gereken kapıyı aralasa da tam anlamıyla ona yaklaşmakta zorlanıyor. Mürsel, Ferda için Azem’le konuşmayı seçiyor. Çünkü Ferda’ya yardım etme ihtimali en yüksek olan kişi şu an için Azem. Azem, Ferda’ya ulaşmayı başarabilecek mi? Cihan ve Nehir, Ferda ile bir an önce karşılaşmak için sabırsızlanıyor. Bu durum, Nehir ile Azem’in sonunda birbirlerine kavuşmalarını sağlıyor. Baba ve kız, uzun bir aradan sonra yan yana geliyorlar. Cihan, Semi ile yollarını ayırdığını düşünse de bu düşündüğü kadar kolay olmayacak. Dilber, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşamaya hazırlanırken Azem için yeni bir sınav daha başlamış olacak.

DİZİNİN KADROSUNDAKİ İSİMLER

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucunda ortaya çıkan bu dizi, insanları birbirine bağlayan ince ipliklerle örülü bir hikâyeyi izleyicilere sunacak. Dilber ve Azem arasında samimi ve sevgi dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan, Azem’in çocuklarına olan özlemi, kurduğu hayallere bile yansıyor. İnci Taneleri dizisinin kadrosunda ise; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.