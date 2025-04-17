İNCİ TANELERİ 41. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE

Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 41. bölüm fragmanı merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı bu yapım yeni sezonuna başladı. Gerilim dolu olayların yaşanacağı bir hafta bekleniyor ve dizi takipçileri ekran başına geçmek için sabırsızlanıyor. Peki, İnci Taneleri 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AZEM HOCA’YA YAPILAN MÜDAHALELER

Senaryosu yapım şirketi tarafından onaylanan Azem Hoca, kendisine yapılan müdahalelerden hoşlanmıyor. Onun Dilber’e bakışı herkesten farklıdır. “İşte o an Dilber’in farkına vardığı şey; onun bu dünyadan başka yeri, başka çaresi olmadığı gerçeğiydi…” Azem, Ferda’yı görmek umuduyla gittiği okuldan, eski bir öğrencisiyle karşılaşarak döner. Dilber, zorunlu bir moladan sonra yeniden sahneye çıkmaya hazırlanırken, Piraye, Ayça’yı görmeye gelen eski eşi nedeniyle tedirgin olur. Cihan, Semi’nin gerçeklerini öğrendikçe ondan tamamen kopuyor ve Elif ile yeniden yakınlaşmaya başlıyor. Mahalledeki gerginliklerin artması, Cihan ve ekibi için yeni tehlikelerin habercisi oluyor. Azem, Ferda ile iletişim kurmayı herhangi bir şekilde başarır ama Ferda’nın hayata tutunması için Azem tek başına çözüm olamayacaktır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı Kanal D’nin platformlarından takip edebilirsiniz. Yılmaz Erdoğan’ın hem senaristliğini üstlenip hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri, iki yıl süren özverili bir hazırlığın sonucu olarak ekranlara geliyor. Dizi, insanları birbirine bağlayan ince iplik üzerine bir hikaye sunuyor. Dilber ile Azem arasında samimi ve sevgi dolu anlar yaşanıyor. Ayrıca, Azem’in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere de yansıyor. İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’dan oluşuyor.