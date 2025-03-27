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‘İnci Taneleri’ 45. Bölümde Final Yapıyor

DİZİ HAKKINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

Şenol Sönmez’in yönetiminde olan ve Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünde yer aldığı ‘İnci Taneleri’, perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin de rol aldığı diziden izleyicilere kötü bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, eğer bir değişiklik olmazsa ‘İnci Taneleri’ 45. bölümüyle ekranlara veda edecek.

YENİ KONUŞMUŞ OYUNCU GÖRÜNTÜSÜ

Dizinin son bölümlerinde konuk oyuncuların yer alması dikkat çekiyor. Son olarak Kamil Güler, diziye katılacak. Güler’in ‘İnci Taneleri’ne Koray karakteri ile dahil olacağı, Selma Ergeç’in canlandırdığı ‘Piraye’nin eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

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