İnci Taneleri Dizisi Final Kararı Aldı

DİZİ FINALİ VE NEDENİ

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde bulunduğu ‘İnci Taneleri’ dizisi, 45. bölümde yayın hayatına son verecek. Dizi, uzun bir süre sonra final yapma nedeniyle gündeme geliyor.

KONUK OYUNCULAR VE YENİ KARAKTERLER

Fenomen diziye konuk oyuncular da katılıyor. Son olarak Kamil Güler, dizide ‘Koray’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Güler’in, Selma Ergeç’in canlandırdığı ‘Piraye’nin eski eşi olduğu belirtiliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi ünlü isimleri barındıran dizi, eğer bir değişiklik olmazsa 45. bölümde izleyicilere veda edecek.