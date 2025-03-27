İnci Taneleri Dizisi Yeni Bölüm Fragmanı

YENİ FRAGMAN YAYINLANDI

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı seyirci ile buluştu. İki yıllık bir özverili hazırlığın ardından ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları bir araya getiren pamuk ipliğini gözler önüne seren bir hikâyeyi anlatacak. İzleyiciler, İnci Taneleri’ni canlı olarak izlemek için Kanal D’nin canlı HD yayın linkini kullanabilir.

DİLBER’İN ÇARESİZLİĞİ

Dilber, yaşadığı hayattan kaynaklı çaresizliği derinlemesine hisseder ve Azem’in kendisi ile evlenme olasılığının bulunmadığını düşünür. Azem’in de bu durumda yeni ve zorlu bir sınavla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Geçmişi, Azem’in Ferda ile karşılaşmasını engelleyen bir unsur oluyor. Mürsel, Ferda için Azem ile konuşmaya karar verir çünkü şimdilik Ferda’ya yardım edebilecek en güçlü isim Azem’dir. Acaba Azem, Ferda’ya ulaşmayı başarabilecek mi? Cihan ve Nehir, Ferda ile bir an önce temas kurmak ister. Bu durum, Nehir ile Azem’in sonunda bir araya gelmesine zemin hazırlıyor. Baba ve kız, yıllar sonra tam anlamıyla yan yana gelirler. Cihan, Semi ile ayrıldığını düşünse de bu durum düşündüğü kadar basit olmayacaktır. Dilber, hayatının en mutlu günlerinden birine hazırlanırken Azem için yeni ve ağır bir sınav daha başlar.

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaristliğini üstlendiği hem de Azem Yücedağ karakterini canlandırdığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı! Dizi, insanları bir araya getiren pamuk ipliği temalı hikâyeyi seyirciye sunacak. Fragmanda, Dilber ve Azem arasında samimi, şefkat dolu anlar gözlemleniyor. Öte yandan Azem’in çocuklarına karşı duyduğu özlem, hayal dünyasına da yansıyor.

İnci Taneleri dizisinin kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimler yer alıyor. İzleyiciler, İnci Taneleri dizisini Kanal D’nin platformlarından takip edebilir.