İnci Taneleri Final Kararı Geri Alındı

FINAL KARARI GERİ ÇEKİLDİ

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme alıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin final kararı geri alındı. İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören dizinin finalinin iptal edilmesiyle, dizinin hayranlarında büyük bir sevinç yaşandı. Ancak, İnci Taneleri’nin geleceği hakkında merak edilen sorular hala var: Dizinin devam edeceği kesin mi ve yeni sezon ne zaman başlayacak?

DEVAM İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yılmaz Erdoğan’ın yoğun tempodan dolayı 45. bölümde diziyi sonlandırmak istemesi, Kanal D’nin ise diziyi devam ettirmek istemesi arasında bir denge sağlandı. Dizinin yapım şirketi BKM ve Kanal D, dizinin devamında anlaşma sağladı. Ekibin bu yaz Şenol Sönmez’in yönetiminde Netflix için 8 bölümlük Organize İşler dizisini çekeceği bilgisi de mevcut. Organize İşler dizisinin ne zaman sona ereceğine bağlı olarak, İnci Taneleri için 3. sezon çekimlerine başlanacak.

YENİ SEZON YAZA HAZIRLANIYOR

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilerin ışığında, Kanal D, yeni sezonun Eylül ayında başlamasını hedefliyor. Bu konuda görüşmelerin devam ettiği aktarılıyor. İzleyiciler, İnci Taneleri’nin yeni sezonu için heyecanla bekliyor.