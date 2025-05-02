İnci Taneleri Final Kararı İptal Edildi

İNCI TANELERİ FİNAL KARARI GERİ ALINDI

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi için alınan final kararı geri çekildi. İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören dizinin finalinin iptal edildiği haberinin ardından, dizinin hayranları büyük bir mutluluk yaşadı. Peki, İnci Taneleri devam edecek mi, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte bu konudaki detaylar.

KANAL D VE YAPIM ŞİRKETİ ANLAŞTI

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de yönetmesi sebebiyle aşırı yorgun olduğu ve bu yüzden diziyi 45. bölümde bitirmek istediği bildirilmişti. Ancak Kanal D, dizinin devam etmesinden yana bir tutum sergiliyordu. Dizinin yapım şirketi BKM ile Kanal D arasında devam etmeye dair bir anlaşma sağlandı. İnci Taneleri ekibi, bu yaz Şenol Sönmez’in yönetiminde Netflix için 8 bölümlük Organize İşler dizisini çekecek.

Organize İşler dizisinin bitiş tarihine bağlı olarak, İnci Taneleri dizisinin 3. sezon çekimlerine başlanacak. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre, Kanal D yeni sezona Eylül ayında başlamayı hedefliyor ve bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor.