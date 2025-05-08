İnci Taneleri Fragmanı Henüz Yayınlanmadı

İNCİ TANELERİ YENİ SEZONUNA GİRDİ

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisi, 44. bölüm fragmanı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, yeni sezonuna giriş yaptı. Dizi takipçileri heyecanla gelecek hafta neler olacağını merak ediyor. Peki, İnci Taneleri 44. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

AZEM’İN HAYAT MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Azem, hastaneye kaldırılmasının ardından yaşam mücadelesine devam ediyor. Bu süreçte geçmişiyle birlikte yaşanan olaylar herkesi etkiliyor. Azem ve ailesi için kritik bir anda beklenmeyen bir sır açığa çıkıyor. Bu gerçekler hem Cihan hem de Nehir için yıkıcı olabilir. Azem’in, büyük bir sürpriz olarak ortaya koyduğu sır sonrasında kaybolması, herkes üzerinde derin bir endişe yaratıyor. Dilber, Azem için büyük bir kaygı içerisinde. Piraye ise Azem’in sırrını öğrenmenin şokuyla boğuşurken, iş yerindeki pozisyonunu korumak için çareler arıyor. Cihan, öfkesine rağmen babasına ulaşmak için harekete geçiyor. Nehir ise durumu çözüme kavuşturacak adımlar atmakta zorlanıyor. Azem; herkesten ve kendinden uzak bir yere gitmeye karar veriyor.

DİLBER VE YILDIZ’IN HAYALLERİ GERÇEKLEŞİYOR

İnci Taneleri dizisinde Dilber ve Yıldız, uzun zamandır hayalini kurdukları dükkanlarını açmak için görkemli bir etkinlik gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Diğer yanda Kuyucaklılar arasında büyük bir çatışmanın eşiği de aralanıyor. Ferda’nın durumu ise anbean ciddileşiyor. Ancak Azem, torununun varlığıyla bir nebze olsa da mutluluğu yakalamaya çalışıyor. Ferda’ya karşı duyduğu babalık duygusu her geçen gün güçleniyor. Azem, Ferda’nın hastalığına çözüm bulabilmek adına ailesiyle bu durumu paylaşmak zorunda kalıyor. Nehir’in tıbbi durumu kan vermeye engel oluştururken, Cihan kesin bir dille kan vermeyi reddediyor.

İNCI TANELERİ FRAGMANI YAYIMLANMADI

Dilber ve Yıldız’ın dükkan açılışı için hazırlıkları sürerken, Semi Cihan’ı rahatsız etmeye devam ediyor. Reyyaz ile olan ilişkisi de devam ediyor. Ferda’yı tedaviye ikna etmenin yolu bazı gerçeklerin açığa çıkmasından geçiyor ve bu konuda Azem’in bir adım atması gerekiyor. Yılmaz Erdoğan, Azem Yücedağ karakterine hayat verirken, İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı da izleyici ile buluştu. İki yıl süren özenli hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan bu yapım, insanları bir araya getiren duygusal bir hikaye sunacak. Dizi oyuncularında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.