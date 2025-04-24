İnci Taneleri Fragmanı Yayınlandı!

İNCI TANELERİ DİZİSİNİN YENİ FRAGMANI YAYINLANDI

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp, Azem Yücedağ karakterini canlandıracağı yeni dizi “İnci Taneleri”nin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. İki yıl boyunca yapılmış titiz bir çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bu dizi, insanları bir araya getiren ince bağlar üzerine bir hikaye sunuyor. “İnci Taneleri”ni canlı izlemek için Kanal D’nin platformlarından faydalanabilirsiniz.

ZAMAN HER ŞEYİ İYİLEŞTİREBİLİR Mİ?

“Üç günlük ömre bu kadar ‘kavga’, geleceği zehirleyip duran ‘geçmiş’ ve avuçlarımızda can veren ‘şimdiki zaman’…” diyor Azem. Ferda’nın aslında kızı olduğunu öğrenen Azem için sevinç kısa sürer; çünkü test sonuçları uyumlu çıkmaz. Öte yandan, Zahir kardeşinin ölümünden dolayı Dilber’i suçlamaktadır. Yeni bir engel, kader Dilber ile oğlu arasında ortaya çıkıyor. Dilber, hayatını değiştirme ümidini kaybetmiş bir durumda. Piraye ise, Ayça ile babasının ilişkisini düzeltmesinde yaşadığı hayal kırıklığı ile bu yolun başından beri kapalı olduğunu fark eder. Azem yaşam zorluklarıyla boğuşurken bir yandan da romanını yazmaya devam ediyor. Herkes yaşam mücadelesi verirken, Azem’in hayatına giren oğlu Ferda ile yeni kapıları aralama fırsatı doğuyor.

DİZİDEKİ SAMİMİ MOMENTLER

Dizide, Azem ve Dilber arasında çok duygu yüklü anlar yaşanıyor. Azem’in çocuklarına duyduğu özlem ve kurduğu hayaller, onu derinden etkiliyor. Dizinin kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler de yer alıyor. İzleyiciler için “İnci Taneleri”ni Kanal D imkanlarıyla izlemek mümkün.