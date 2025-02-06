İnci Taneleri’nde Azem Büyük Sırrı Açıklıyor

İNCI TANELERİ’NDE SIR PERDESİ ARALANIYOR

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘İnci Taneleri’nde sır perdesi bu akşam aralanıyor. Bu bölümde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem’in karısını kimin öldürdüğü netlik kazanacak. İlk günden itibaren izleyicileri içerisine çeken dizi, ikinci sezonunda da alışılmadık gizemini koruyor.

BÜYÜK SIR NE?

Karısını öldürmekle suçlanan edebiyat öğretmeni Azem’in hayat hikayesini işleyen ‘İnci Taneleri’nde kritik bir dönemeç ortaya çıktı. Azem’in ailesini bir araya getirme çabası sürerken, “büyük sır ne?” sorusu şimdiye kadar yanıtsız kalmaya devam etti.

GİZEMLİ KADIN KİM?

BKM imzalı yapımda, Azem’e son bölümlerde ulaşmaya çalışan gizemli bir kadın dikkat çekiyor. Şüpheli davranışlar sergileyen bu kadının, faili meçhul cinayetle bir bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor. Bu durum, dizinin bu akşamki bölümü için büyük bir merak oluşturuyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

‘İnci Taneleri’nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz ve daha birçok isim yer alıyor. Projenin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstleniyor.

‘İnci Taneleri’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşacak.