İnci Taneleri’nde Azem’in Büyük İtirafı!

AZEM’İN DOĞUM GÜNÜNDEN SONRAKİ ETKİLEŞİM

Dizinin yeni bölümünde Azem, doğum gününden sonra çocuklarıyla bir araya geldi. Onlara annelerinin nasıl hayatını kaybettiğini ve neden hapse girdiğini anlattı. “Biliyorsunuz biz annenizle okulda tanıştık. Sevdik, çok sevdik birbirimizi. Okul yıllarında hep birlikteydik. Derken okul bitti, bir yol ayrımına geldik. Ya evlenecektik ya da… Ama korktuk, o sıra çok gençtik. İlk aşkımızla evlenmek, insan ilk deneyimde bulduğunda bunun en iyisi olduğunu anlayamıyor. Krizler çıkmaya başladı, biz de ayrıldık. O ayrı kaldığımız dönemde, ne kadar saçmalayabilirsen ben de o kadar saçmaladım. Çok gezdim, çok içtim, nerede akşam orada sabah, dağıldım işte…”

ARA DÖNEMDE YAŞANANLAR

Azem, dostlarının Kasım ile Nergis’in onları yeniden bir araya getirmek için çabaladığını ifade etti. “Hande de o sıra bir ilişki denedi ama o da yürütemedi… Sonra hayat bizi yeniden bir araya getirdi. Evlendik. Hiç paramız yoktu, şartlar kötüydü ama bir yuva kurmayı başardık. Sonra sen doğdun Nehir, kız çocuk bereketiyle gelir derler, senin evimize getirdiğin coşkuyu tarif etmek çok zor. Sonra Özgür doğdu ailemizi kurmuştuk. Yücedağ Ailesi, Özgür bir Nehir gibi akacaktı ama öyle olmadı.”

ŞOK EDİCİ BİR İDDİA VE SONRASI

Yıllar geçtikten sonra her şeyin yolunda gittiği bir dönemde beklenmedik bir şekilde bir kadın çıkıp “Benden bir çocuğu olduğunu” söyledi. “Hiç tanımadığım, hatırlamadığım bir kadın böyle bir şey söyleyince deli olduğunu düşündüm. Doğru düzgün dinlemedim, kovdum kadını. O yıllarda aşırı idealist mesleğimle ilgili, kendimle ilgili çok ciddi fikirlerim vardı. Bu ülkede kimsenin yapamadığını, eğitim reformunu ben yapacaktım. Hayattaki en önemli şey buydu, kariyerim yani… Sürekli dergilere yazılar yazıyordum… Kariyerist bir adamdım…”

Azem, kadının ısrarlarından korkup onu şikayet etmedi. “Korktum böyle bir şeyin dile gelmesi; hayatımı, mesleğimi mahvedebilirdi.” diyerek durumu anlattı. “Sonra bir ara kadın ortadan kayboldu, bitti sandım. ‘Bir deliden dolandırıcıdan kurtuldum’ diye düşündüm. Meğer beni takip etmiş, her şeyi öğrenmiş. Sonra bir gün mesaj aldım. DNA testini yaptırdığını ve çocuğun benden olduğunu ispat ettiğini söyledi. Gene inanmadım çünkü ben test için bir şey vermemiştim.”

TRAJİK OLAYLAR VE SONUÇLARI

Korkunç bir gün, bir tartışma sırasında Azem kapının önüne geldiğinde gördükleriyle şok oldu. “Ben merdivenlerin dibine geldiğimde yüksek sesle bir şeyler söylüyorlardı. Tam müdahale edeceğim sırada Hande, elini kaldırıp ‘git’ dediği anda çocuk, onu itmişti. Dengesini kaybedince merdivenlerden düştü. Çocuğun bir suçu yoktu; annesini korumak için sadece bir refleksti.”

Azem, her şeyin bu noktaya gelmesini sağladığını ve bunun yüzünden suçu üstlendiğini belirtti. “Çünkü benden başka suçlu yoktu.”