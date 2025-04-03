İnci Taneleri Yayın Tarihi Ne Zaman?

YENİ FRAGMANI YAYINLANDI

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazdığı hem de Azem Yücedağ karakterini canlandırdığı İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı duyuruldu. İki yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olan bu dizi, insanları birbirine bağlayan ince bir hikâyeyi izleyicilere sunacak.

İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

İzleyicilerin merak ettiği konular arasında “İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta yok mu?” ve “İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 3 Nisan Perşembe?” soruları bulunuyor. İlk bölüm fragmanı da kısa süre önce yayınlandı. İnci Taneleri, Dilber ile Azem arasındaki samimi ve şefkat dolu anları gözler önüne seriyor. Ayrıca, Azem’in çocuklarına olan özlemi ve kurduğu hayaller, hikâyeye derinlik katıyor.

OYUNCU KADROSU GÜÇLÜ

Dizinin kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler bulunuyor. Bu akşam Ramazan Bayramı dolayısıyla dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Kanal D’nin yayın akışına göre saat 20.00’de İnci Taneleri’nin tekrar bölümü seyirciyle buluşacak.