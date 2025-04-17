İnci Taneleri Yeni Bölüm Fragmanı Yayımlandı!

YILMAZ ERDOĞAN’DAN YENİ DİZİ

Yılmaz Erdoğan, hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterini canlandırdığı İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanını yayınladı. İki yıl süren özverili bir hazırlık sonucunda ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları bir araya getiren pamuk ipliği üzerine kurulmuş bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak.

AZEM HOCANIN HİKAYESİ

Senaryosu yapım firması tarafından onaylanan Azem Hoca, kendisine yapılan müdahalelerden hoşlanmaz. Onun Dilber’e bakış açısı farklıdır: “İşte o an Dilber’in farkına vardığı şey; onun bu dünyadan başka yeri, başka çaresi olmadığı gerçeğiydi…” Azem, Ferda’yı görme umuduyla gittiği okuldan eski bir öğrencisiyle karşılaşıp geri döner.

DİLBER VE CİHAN’IN HİKAYESİ

Dilber, verdikleri zorunlu moladan sonra sahneye çıkmaya hazırlanırken, Piraye, Ayça’yı görmeye gelen eski eşi nedeniyle huzursuz olmuştur. Cihan ise Semi’nin gerçekleriyle yüzleştikçe ondan uzaklaşır ve Elif ile yeniden yakınlaşmaya başlar. Mahallede tarafların daha da keskinleşmesi, Cihan ve ekibi için yeni tehlikelerin başlangıcını işaret ediyor. Azem, Ferda ile bir şekilde iletişim kurmayı başarır. Ancak, Ferda’nın hayata tutunabilmesi için Azem tek başına yeterli olamaz.

DİZİDEN İP UCU

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. İki yıllık özverili çalışmanın ardından gelen bu dizi, insanların duygusal bağlarını ön plana çıkaran hikayesiyle dikkat çekiyor. Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar izlenirken, Azem’in çocuklarına olan özlemi de hayallerine yansıdığı görülüyor. İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerden oluşuyor. İzleyiciler, İnci Taneleri’ni Kanal D platformlarından takip edebilirler.