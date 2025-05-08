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İncilipınar İlkokulu, Filistin’e Bağış Yaptı

DENİZLİ’DE KÜÇÜK YÜREKLERDEN BÜYÜK YARDIM

Denizli’deki İncilipınar İlkokulu’nda eğitim gören 3-E sınıfı öğrencileri, “Yaşam Becerileri” projesi aracılığıyla kendi el emekleri ile yaptıkları takılardan elde ettikleri geliri Filistin halkına bağışladı. Bu projede yer alan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen bir etkinliğe katılarak hem yaratıcılıklarını sergiledi hem de toplumsal duyarlılık örneği ile dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI BİR ADIM

Sınıflarını temsil eden öğrenciler Amine Çolak, Betül Şahin ve Lia Forouzi, elde ettikleri geliri İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Denizli Şube Başkanı Abdullah Pamuklu’ya teslim etti. Müftü Pamuklu, öğrencilerin iyi niyetli davranışlarını öne çıkararak, “Sizin emanetinizi Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla en kısa sürede Gazze’deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu küçük yaşta böylesine büyük bir vicdan taşıyan evlatlarımızı gördükçe geleceğe dair umudumuz artıyor” dedi. Ayrıca, Müftü Pamuklu, “Yardımlaşma, merhamet ve duyarlılık gibi değerlerin güçlü bir biçimde filizlenmesi, ailelerinin ve öğretmenlerinin emeğinin bir göstergesi” ifadesini kullandı.

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, bu anlamlı bağış karşısında öğrencilerin tertemiz kalplerini ve vicdani duruşlarını kutladı. Onlara çeşitli kitap hediyeleri verdi. Ayrıca, bu duyguyu aşılayan İncilipınar İlkokulu Müdürü Ahmet Fatih Sulubey ve sınıf öğretmeni Nesrin Arslan’a da teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, çocuklara merhamet duygusunu aşılamaları ve toplumsal duyarlılığı artırmaları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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