İncilipınar İlkokulu Öğrencileri Bağışta Bulundu

ÖĞRENCİLERİN ANLAMLI BAĞIŞI

Denizli’deki İncilipınar İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri, “Yaşam Becerileri” projesi kapsamında hazırladıkları el yapımı takılarla elde ettikleri geliri Filistin halkı için bağışlıyor. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği bu projede, kendi emekleriyle ürettikleri takıları satarak, bağış topluyor.

Sınıfı temsilen bağışı teslim eden Amine Çolak, Betül Şahin ve Lia Forouzi, elde ettikleri geliri İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’ya sundu. Müftü Pamuklu, “Sizin emanetinizi Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla en kısa sürede Gazze’deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu küçük yaşta böylesine büyük bir vicdan taşıyan evlatlarımızı gördükçe geleceğe dair umudumuz artıyor. Yardımlaşma, merhamet ve duyarlılık gibi değerlerin böylesine güçlü bir şekilde filizlenmesi, hem ailelerinin hem de öğretmenlerinin emeğinin bir göstergesidir” diyerek öğrencileri kutladı.

ÖĞRENCİLERE HEYECANLI TEKLİF

Müftü Abdullah Pamuklu, bu anlamlı bağış karşısında öğrencilerin temiz kalplerini takdir ederek, onlara kitap hediye etti. Ayrıca, bu güzel duygu ve düşünceleri öğrencilerine aktaran İncilipınar İlkokulu Müdürü Ahmet Fatih Sulubey ile sınıf öğretmeni Nesrin Arslan’a da teşekkür etti.