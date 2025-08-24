İncir Ağaçlarının Korunması Gerekli

İNCİR AĞAÇLARININ KORUNMASI GEREKİYOR

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, incir ağaçlarının kültürel varlık olarak tescillenip koruma altına alınması gerektiğini ifade etti. Aydın’ın İncirliova ilçesinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nun Ağustos ayı toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda Kendirlioğlu, “İncirin kanunla korunması gerekiyor” dedi.

AYDIN İNCİRİNİN MARKA DEĞERİ

Aydın incirinin Türkiye’nin tescilli ürünlerinden biri olduğunu ve dünya genelinde büyük bir marka değeri taşıdığını vurgulayan Kendirlioğlu, “İnciri ülkemizde Aydın dışında yetiştiren başka bir il yok. Sadece İzmir’in kuzey dağlarında bir miktar yetişiyor ama o da neredeyse Aydın’a sınır” şeklinde konuştu. Kendirlioğlu, “Hal böyle olunca başka yerde yetişmeyen incirimizin, hatta ve hatta her kutsal kitapta adı geçen incirimizin dünyada değerini daha çok arttırmak, önemini perçinlemek adına zeytin ağaçlarının kanunla korunduğu gibi aynı şekilde incir ağaçlarının da korunması gerektiğini düşünüyorum” diyerek bu konunun önemine dikkat çekti.

GELENEKSEL DEĞERLERİ KORUMAK

Kendirlioğlu, “Eğer bu incir Avrupa’da ya da gelişmiş ülkelerin herhangi bir yerinde olsaydı çok daha fazla korunurdu. Bence bizim bu ülkelerden farkımız yok. Elimizdeki değeri koruma adına bunu da kanunla korumalıyız” dedi. Bu değerlere sahip çıkmanın, gelecek nesillere aktarmak adına çok önemli olduğunu belirtti.