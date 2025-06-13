İncir Siyah Sineği İle Mücadele Önemli

İNCİR SİYAH SİNEĞİ İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ UYARILAR

Türkiye’nin önde gelen incir üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, incir meyvelerine ciddi zarar veren İncir Siyah Sineği (Silba adipata) konusunda üreticilere önemli bilgilendirmelerde bulundu. Üreticilerin ilek temininde dikkat etmeleri gerektiği özellikle vurgulanırken, satıcılardan bitki sağlık kontrol belgesi talep edilmeleri gerektiği belirtildi.

MONOFAĞ ZARARLIYLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Monofag bir zararlıdır. Sadece incirde zarar yapar. Erginler incir meyvelerinin akıntıları ve incir sütü ile besleniyor. Zararlı yumurtasını incir meyvesinin alt kısmında yer alan (ilek arıcıklarının giriş yaptığı) ostiolde bulunan pulcukların altına bırakıyor. Yumurtadan çıkan larvalar buradan meyve içerisine giriyor. İncir Siyah sineğinin larvaları meyvelerde galeriler açarak zarar yapıyor. Bu meyveler zamanından önce olgunlaşma periyoduna giriyor, bazen hafif tatlanıyor, kabarıyor ve dökülüyor. Boğa’daki zararı sonucu ilek meyvesi azlığına neden olabiliyor. Yoğunluk olması durumunda meyve dökümleri de artacaktır” ifadeleri yer aldı.

SAĞLIKLI İLEK KULLANIMI VE KÜLTÜREL MÜCADELEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açıklamada, kültürel mücadelede sağlıklı (hastalıksız, vuruk olmayan, yeterince polen ve ilek arısı içeren) ilek kullanmanın önemine dikkat çekildi. İleklerin alınırken dikkatli seçim yapılması, bahçeye asılırken tekrar kontrol edilmesi ve hastalıklı, vuruklu, çürük ileklerin ayrılarak gömülerek imha edilmesi gerektiği belirtildi. Zararlının az ışık alan ve nemli yerleri tercih ettiğinden, ağaçların yeterli hava ve ışık alacak şekilde budanması, gereksiz sulama yapılmaması gerektiği vurgulandı. İncir meyveleri olgunlaşana kadar yerde dökülen meyvelerin toplanarak imha edilmesi gerektiği ifade edildi.

KİMYASAL MÜCADELE VE İLAÇLAMALAR HAKKINDA BİLGİLER

Kimyasal mücadelede, ilek ağaçlarında zararlıya karşı herhangi bir kimyasal mücadelenin bulunmadığı belirtildi. İlek ağaçlarına yapılacak ilaçlamanın ilek arıcıklarının ölmesine yol açabileceği, dolayısıyla incirlerde yeterli döllenmenin sağlanamayacağı ve verim alınamayacağı uyarısı yapıldı. Dişi meyve bahçelerinde yoğunluk tespit edilmesi durumunda, Bakanlık tarafından tavsiye edilen bitki koruma ürünlerinin kullanılması gerektiği belirtildi. Kimyasal mücadelenin son ilekleme işleminden sonra yapılması gerektiği, incir meyvelerinde 10 gün içinde yeni vuruklu meyve görülmesi durumunda ikinci ilaçlamanın gerekebileceği ifade edildi.

Açıklamada, “İlek alırken satıcıdan ileklerinin sağlıklı ve temiz olduğunu gösterir bitki sağlık kontrol belgesi olup olmadığını sorgulayınız” uyarısı yapıldı.