İncirliova’da 4 Katlı Yangın Oldu

YANGININ NEDENİ VE ETKİLERİ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda, 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 17.00’da Kurtuluş Mahallesi’nde başladı. İddialara göre, yangının klima motorundan kaynaklandığı düşünülüyor. Alevler hızla evi kapladı ve durum ciddi bir şekilde gelişti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın haberinin gelmesiyle birlikte olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde bulunan ve dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, yangını kontrol altına almaya çalıştı ancak ev ciddi zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.