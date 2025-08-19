Haberler

İncirliova’da 4 Katlı Yangın Oldu

YANGININ NEDENİ VE ETKİLERİ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda, 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 17.00’da Kurtuluş Mahallesi’nde başladı. İddialara göre, yangının klima motorundan kaynaklandığı düşünülüyor. Alevler hızla evi kapladı ve durum ciddi bir şekilde gelişti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın haberinin gelmesiyle birlikte olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde bulunan ve dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, yangını kontrol altına almaya çalıştı ancak ev ciddi zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.