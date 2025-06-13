İncirliova’da Akraabasını Öldüren Şüpheli Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, akrabasını tartışma sonucu öldüren cinayet şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Olay, Sınırteke Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce husumet bulunan iki akraba arasında tarlada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Kısa süre içinde tartışma kavgaya dönüştü ve yaşanan arbede sırasında O.K. (32), akrabası Şenol Göktaş’ı (63) öldürdü.

SAĞLIK EKİPLERİ DURUMU TESPİT ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Göktaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Göktaş’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna götürüldü.

YAKALAMA OPERASYONU

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, olayın şüphelisi O.K., İncirliova ilçesi merkezinde saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.