İncirliova’da Akrabasını Öldüren Zanlı, Adliyeye Sevk Edildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen bir olayda, tartıştığı akrabasını tornavida ile öldüren zanlı, jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Sınırteke Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, tarlada iki akraba arasında iddiaya göre miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada, O.K. (32), mısır sulayan akrabası Şenol Göktaş’ı (63) tornavida ile öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Göktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi ve Göktaş’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

ZANLI YAKALANDI VE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen araştırmalar sonucu olayla ilgili şüpheli O.K., İncirliova ilçesi merkezinde saklandığı adreste yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.