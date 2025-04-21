İncirliova’da Çocuklar Arasında Kavga

GÜVERCİN YÜZÜNDEN KAVGA

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, güvercin nedeniyle iki çocuk arasında yaşanan kavga sonucunda bir çocuk bıçakla yaralandı, diğer çocuk ise gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (17) ile H.Ü. (16) arasında güvercin sebebiyle tartışma çıktı. Önce sözlü başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüşerek devam etti. H.Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.’yi göğsünden yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı Ö.K.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulans ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın şüphelisi H.Ü., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şu an için olayla ilgili soruşturma devam ediyor.