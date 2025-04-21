Haberler

İncirliova’da Çocuklar Arasında Kavga

GÜVERCİN YÜZÜNDEN KAVGA

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, güvercin nedeniyle iki çocuk arasında yaşanan kavga sonucunda bir çocuk bıçakla yaralandı, diğer çocuk ise gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (17) ile H.Ü. (16) arasında güvercin sebebiyle tartışma çıktı. Önce sözlü başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüşerek devam etti. H.Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.’yi göğsünden yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı Ö.K.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulans ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın şüphelisi H.Ü., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şu an için olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Harvard Üniversitesi’nde silah sesi duyuldu

Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri duyuldu. Olay sonrası panik yaşanırken, öğrencilere polisin bir şüpheliyi "Harvard Square" metro istasyonunun çevresinde aradığı bildirildi.
Haberler

Beyoğlu’nda Büfede Yangın Çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir büfede çıkan yangında duman içinde kalan bir çocuk, polis tarafından başarıyla kurtarıldı. Yangın hızla kontrol altına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.