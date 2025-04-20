İncirliova’da Çocuklar Arasında Kavga

İNCİRLİOVA’DA ÇOCUKLAR ARASINDAKİ KAVGA

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, bir güvercin yüzünden meydana gelen kavga sırasında bir çocuk yaralandı. Olay, Acarlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Ö.K. ile 16 yaşındaki H.Ü. arasında başlayan tartışma, güvercin nedeniyle büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGA SONUCU BİR ÇOCUK YARALANDI

Kavga sırasında H.Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.’yi göğsünden yaraladı. Durumu gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri, yaralı Ö.K.’ye ilk müdahaleyi yaparak onu ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne taşıdı.

OLAYIN ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi olan H.Ü. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.