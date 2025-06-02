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İncirliova’da Jandarma Emniyet Denetimi Yapıldı

JANDARMA TRAFİK EKİPLERİNDEN DENETİM

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, jandarma trafik ekipleri özel bir okul için düzenlenen gezi otobüslerinde denetim yaptı. Bu denetim sırasında öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatılıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, İncirliova ilçesinde yer alan özel bir okulun düzenlediği Çamlık Tren Müzesi gezisi etkinliği çerçevesinde bu kontrolü gerçekleştiriyor.

SÜRÜCÜLER ALKOL KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Denetim kapsamında iki otobüs kontrol edildi ve sürücülerin alkol durumları kontrol edildi. Ayrıca, 78 öğrenci ve 7 öğretmen, emniyet kemeri takma konusunda bilgilendiriliyor. Bu etkinlik, öğrencilerin güvenliğini artırmak ve trafik kurallarını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

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