İncirliova’da Kaçak Alkol Denetimi Yapıldı

DENETİM UYGULAMALARI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, iş yerlerinde kaçak alkol ve tütün kontrolü yapıldı. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bu denetim, Erbeyli ve Sınırteke Mahallelerinde bulunan alkol ve tütün satışı yapan işletmeleri kapsıyor. Denetimler sırasında kaçak alkol ve tütün satışının TCK kapsamında suça neden olabileceği ve bu durumun adli ile idari yaptırımlarla karşılaşabileceği konularında iş yerleri bilgilendiriliyor.

DENETİMLER SÜRECEK

İlgili birimlerin yaptığı açıklamalara göre, denetimlerin devam edeceği belirtildi. Bu uygulamalar, illegal satışları önlemek ve toplum sağlığını korumak için önem taşıyor. İş yerleri, denetimlerde verilen bilgilendirme ile birlikte satışlarının yasal çerçeveye uygun olup olmadığını kontrol etme fırsatı buluyor.