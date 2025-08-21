Haberler

İncirliova’da Kamyon Damperi Sıkıştı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde açık bırakılan bir kamyon damperi, Plaka Tanıma Sistemi’nde (PTS) sorun yaşanmasına sebep oldu. Bu durum nedeniyle, PTS’ye bağlı kameraların bulunduğu direğin devrilme riski göz önünde bulundurularak, yol trafiğe kapatıldı ve araçlar TOKİ yoluna yönlendirildi.

KAMYONUN DURUMU VE TRAFİK ÖNLEMLERİ

İncirliova’da açık damperle yol alan hafriyat kamyonu, yükünü boşaltmasının ardından Aydın-İzmir karayolu üzerinde ilerlemeye başladı. Damperin açık bir şekilde devam etmesi, PTS kameralarının yerleştirildiği direğe çarpmasına neden oldu. Çarpmanın sonucunda direk yamuldu ve devrilme tehlikesi doğdu.

OLAY YERİNDE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, trafik akışını durdurdu ve güvenlik önlemleri aldı. Trafik, TOKİ yönüne yönlendirilirken, iş makineleri yardımıyla kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı. Aynı zamanda, yamulan direğin düzeltilmesi için de çalışmalara hemen başlandı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Haberler

Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.