Haberler

İncirliova’da Kavga, 13 Yaşındaki Çocuk Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen bir kavga sonucunda başına aldığı darbeler nedeniyle yaralanan 13 yaşındaki Ümit Atar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, İncirliova ilçesindeki Acarlar Mahallesi’nde bir nedenden ötürü başlayan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

KAVGA VE YARALANMA

Kısa sürede büyüyen kavgada Ümit Atar, başına yumruk ve sandalye darbesi aldı. Ağır yaralanan çocuk, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahale çabalara rağmen Atar, hayatını kaybetti.

AİLE VE ŞÜPHELİLER

Çocuklarının ani ölümü ailesini derin bir yasa boğdu. Olayla ilgili olarak S.T. ve E.T. isimli iki şüpheli gözaltına alındığı bilgisi verildi. Soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Yürütülen Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma, Ayancık ve Gerze'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Haberler

İmamoğlu Hastaneye Sevk Edildi, MR Çekildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı nedeniyle hastaneye sevk edilerek MR çekilmek üzere gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.