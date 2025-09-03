İncirliova’da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın

ALZHEİMER HASTASI KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları yapılmaya başlandı. Alınan bilgilere göre, Karabağ Mahallesi’nde yaşayan Hayriye Şen, dün gece saat 02.30 civarında evinden dışarı çıktı. Uzun süre evine dönmeyen yaşlı kadının yakınları, endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu.

ECZANE EKİPLERİ VE MAHALLE SAKİNLERİ HAREKETE GEÇTİ

Alzheimer hastası olduğu belirlenen Hayriye Şen için İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve JAK ekipleri, mahalle çevresinde arama faaliyetleri başlattı. Arama çalışmaları sırasında mahalle sakinleri de seferber oldu. Arama ekipleri, Şen’i görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. Çalışmalar, yoğun bir şekilde devam ediyor.