İncirliova’da ruhsatsız hayvan yetiştirildi

RUHSATSIZ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Aydın Valiliği, İncirliova ilçesindeki ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan kişilerle ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre, Hacıaliobası Mahallesi’ndeki çiftlikte izin belgesi olmadan kanatlı hayvan yetiştirildiği ihbarı üzerine, İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan incelemede, çiftlikte yaklaşık 5 bin tavuk ve civciv, kuluçka makinesi ile kuluçkalık yumurta bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, hayvanların gerekli belgeler olmadan sevk edildiği ve ilgili kişinin adına kayıtlı hayvancılık işletmesinin bulunmadığı da belirlendi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 250 ve üzeri tavuk yetiştiriciliği yapılan işletmeleri kapsayan ‘ticari etlik ve yumurtacı kanatlı İşletmelerinin biyogüvenlik talimatının 16.4. maddesinde yer alan kayıtsız olarak faaliyet gösteren işletmelerin tespiti durumunda 5996 sayılı Kanunun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği yasal işlem uygulanır. Bu işletmelerdeki ürünler ile hayvanlar ise yine 5996 sayılı kanunun 32’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği itlaf ve imha edilir” ifadesi yer aldı. Yasal süreçte, üreticilerin imha işlemlerine engel olmak için direnç göstermeleri nedeniyle, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, jandarma ekiplerine mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.