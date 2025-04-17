İncirliova’da Servis Denetimi Yapıldı

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik bir denetim uygulaması gerçekleştirdi. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu, Dereağzı İlkokulu, Hacıaliobası İlkokulu ve Yazıdere İlkokulu’nda çeşitli denetimler yürüttü.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN BİLGİLENDİRME

Denetim kapsamında, öğrencilerin taşındığı 4 okul servis aracı yönetmelik çerçevesinde kontrol edildi. Ayrıca, öğrenci taşımacılığı yapan servis sürücülerine ve 84 ilkokul öğrencisine, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu uygulama, öğrencilerin okul yolculuklarında güvenliklerinin artırılması adına önemli bir adım oldu.