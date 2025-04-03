İncirliova’da Servis Refüje Çıktı: Yaralı Yok

KAZA ANINDA ŞANSSIZLIĞIN YERİNE ŞANSLAR

Aydın’ın İncirliova ilçesinde işçileri taşıyan bir servis aracı aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çıkarken, kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Olay, akşam saatlerinde İncirliova Karayolu Acarlar Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sanayiden işçileri Koçarlı ilçesine götüren 09 P 6048 plakalı servis, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KAZA SONRASI GÜVENLİ TAHLİYE

Servis aracı, yoldan çıkarak refüje çarpıp durabildi. Kazayı geçiren servis aracındaki 18 işçi, hiçbir yara almadan bu durumu atlattı. İşçiler, bölgeye yönlendirilen başka bir araçla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Polis, kazayla ilgili bir soruşturma başlatırken, yağışlı günlerde sürekli olarak aynı bölgede yolun zemininde kayganlığın meydana geldiği ve bu yüzden kazaların sık yaşandığı öğrenildi.