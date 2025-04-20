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İncirliova’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 300 adet uyuşturucu hap ile 30 bin lira para ele geçirildi. Şüpheli O.Ç. ve eşinin gözaltına alındığı bildirildi.

POLİS TARAFINDAN TAKİP EDİLDİ

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu sattığı belirlenen O.Ç. ismindeki şüpheli polis tarafından uzun süre takip edildi. Çok sayıda kişiye uyuşturucu hap satışı yaptığı gözlemlenen O.Ç.’nin evine baskın yapılmasına karar verildi.

YAKALAMA VE ELE GEÇİRME İŞLEMLERİ

Gerçekleştirilen baskında, evde 300 uyuşturucu hap ve bu satıştan elde edildiği düşünülen 30 bin lira para bulundu. O.Ç. ve ona yardımcı olduğu değerlendirilen eşi H.Ç, gözaltına alınarak İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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